Донецкий «Шахтер» может возглавить хорват

Главное: Новым главным тренером донецкого «Шахтера» может стать хорват Игор Йовичевич. Сейчас он возглавляет клуб «Денпр-1».

Детали: Новым тренером донецкого «Шахтера» может стать Игор Йовичевич. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«В приглашении хорвата, прежде всего, заинтересован Дарио Срна, которому импонирует умение соотечественника раскрывать футболистов и работать с молодыми. Именно на таких в „Шахтере“ будут делать ставку в следующем сезоне. В то же время, в „Днепре-1“ хотели бы максимально сохранить нынешний состав команды, с которой с августа идти в еврокубки. Соответственно, прощаться с Йовичевичем клуб не планирует», — написал журналист в телеграме.

Отметим, что Йовичевич работает с «Днепром-1» с сентября 2020-го.

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