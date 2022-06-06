Стало известно, какие проблемы могут возникнуть на деоккупированных территориях

Главное: Освобожденным территориям грозят проблемы с питьевой водой, подтопление территорий, остановка вакцинации и распространение инфекционных заболеваний. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Детали: На деоккупированных территориях Украины существует риск вспышки инфекционных болезней, заявил в понедельник, 6 июня, главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, освобожденным территориям грозят:

— проблемы с питьевой водой;

— подтопление территорий;

— остановка вакцинации;

— распространение инфекционных заболеваний.

Кузин сообщил, что специалисты эпидемслужб уже полностью исследовали деоккупированные территории Киевской и Житомирской областей, исследования продолжаются в Черниговской и Сумской областях.

По его словам, в результате разрушений и перебоев в работе инфраструктуры ухудшилось качество питьевой воды. «В Киевской области из 21 образца 2 не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, а значит, эта вода не является безопасной», — отметил он.

Еще в 11 случаях вода не соответствовала норме по химическим показателям, что может привести к устойчивым расстройствам состояния здоровья.

Санврач также считает, что деоккупированным территориям грозят такие инфекционные болезни, как педикулез, сыпной тиф, чесотка.

Риски эпидемии увеличиваются из-за массовых захоронений и ударов РФ по критической инфраструктуре, больницам и химическим объектам.

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