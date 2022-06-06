Мариуполь закрывают на карантин. Людям грозит смертельная опасность

Главное: Российские военные закрывают Мариуполь на карантин. Там начинается эпидемия.

Детали: Из-за дизентерии в Мариуполе уже начинается первая фаза эпидемии. Об этом в эфире телемарафона заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что из-за массовых убийств в Мариуполе, вода в городе загрязнена.

«Все то, что попадает в акваторию моря, все то, что попадает не только в акваторию моря, а все те источники, откуда берется вода через дренаж, мы же понимаем — неглубокие могилы дают соответствующие результаты, гниение мусора на улицах — все это попадает в воду, в море, в источники питьевой воды и риск эпидемии не просто угрожающий, а он уже такого уровня, что в принципе мы фиксируем единичные случаи, насколько мы можем фиксировать, позволяют говорить, что эпидемия в принципе началась», — заявил советник мэра .

По его словам, этот факт также подтверждают свидетельства украинских источников из города о том, что россияне закрывают Мариуполь на карантин.

«Сейчас это более легкий вариант карантина, более бюрократический. Но я думаю, что и там уже понимают, что эпидемия пошла», — отметил Андрющенко.

По мнению советника мэра, в Мариуполе могут быть холера, дизентерия или другая вирусная инфекция, поражающая желудочный тракт. На сегодняшний день медицина достаточно развита, чтобы легко преодолевать эти заболевания, но не в тех условиях, которые сейчас в городе — без отсутствия медицины, массовые болезни могут привести к катастрофическим последствиям.

«Самое страшное, что даже такая вроде бы банальная вещь как дизентерия в нынешних условиях неработающей медицинской системы, отсутствие лекарств, отсутствие лабораторий, отсутствие всего того, к чему мы привыкли, отсутствие вакцин в Мариуполе, даже такая штука как эпидемия дизентерии может привести к десяткам тысяч погибших. Здесь даже и холеры не следует ожидать. А если холера — то вообще последствия очень сложно просчитать», — резюмировал чиновник.

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