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Новости > Нынешняя весна в Киеве была холоднее нормы

Нынешняя весна в Киеве была холоднее нормы

Агата Кловская
02.06.22 16:50
114
Нынешняя весна в Киеве была холоднее нормы

Главное: Весна 2022 года вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений. Количество осадков в столице составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы.

Детали: По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +8,4ºС, что на 1,0ºС ниже средних многолетних значений. Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория 2 июня.

Весенние месяцы, кроме марта, были холоднее климатической нормы, особенно апрель, который имел наибольшее отрицательное отклонение — 1,9°С.

За весенний сезон в Киеве было зафиксировано всего два температурных рекорда суточной температуры воздуха.

Холоднее всего было 11 марта, когда минимальная температура опустилась под утро до −8,6°С, а самое теплое — 12 мая, когда максимальная температура поднялась до +29,2°С.

Количество осадков в столице весной составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы. Весна 2022 года вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений.

В тему: Погода меняется: в выходные в Украине ожидаются грозовые дожди.

Тэги: Киев, Украина, общество, погода, весна

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