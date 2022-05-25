Форвард сборной Украины по футболу может продолжить карьеру в Италии

Главное: Итальянские журналисты уверенны, что форвард сборной Украины по футболу Артем Довбык продолжит карьеру в Италии. Главным претендентом на игрока является «Торино».

Детали: Артем Довбык близок к переходу в итальянский «Торино». Об этом сообщает areanapoli.it. По информации СМИ, недавно форвард «Днепра-1» приезжал в Турин, где провел встречу с руководством «быков» и предварительно дал согласие на переход в эту команду.

В лице Довбыка «Торино» видит замену многолетнему лидеру атак команды Андреа Белотти, который летом станет свободным агентом.

Напомним, что 24-летний футболист в этом сезоне успел сыграть за «Днепр-1» в 18 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач. Итальянские СМИ оценивают переход нападающего в 5 миллионов евро.

В тему: Забив победный гол в ворота сборной Швеции на 121-й минуте матча на Евро-2020, украинский футболист Артем Довбык побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини.