В этом году июнь будет теплее, чем обычно

Главное: Средняя месячная температура воздуха в июне этого года прогнозируется на уровне 18-23 градусов тепла. Это выше нормы на 1-1,5 градуса.

Детали: В июне этого года средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Эти показания на 1-1,5 градуса выше нормы. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 49-108 мм (в Карпатах — 109-164 мм), что соответствует норме.

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