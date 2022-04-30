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Новости > В Одессе архиереи и верующие УПЦ совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы

В Одессе архиереи и верующие УПЦ совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы

Александра Кудрявцева
30.04.22 17:35
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В Одессе архиереи и верующие УПЦ совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы
Главное: В Одессе верующие Украинской Православной Церкви почтили память чудотворной иконы Божьей Матери «Касперовская».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 27 апреля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил праздничную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе.
 
За богослужением сугубо молились о прекращении войны и о мире в Украине.
 
После литургии митрополит Агафангел с духовенством и верующими совершили крестный ход с Касперовской иконой Божией Матери вокруг собора, а далее — проехали с чудотворным образом вокруг Одессы с молитвами о сохранении города и мире в Украине.
 
*** Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.
 
К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.
 
С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.
 
Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.
 
С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.
 
В тему: В Днепре священники и верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконами, молясь о мире.
 

Тэги: Одесса, Богородица, УПЦ

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