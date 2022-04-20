Российских и белорусских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне

Главное: Турнир Уимблдон пройдет без теннисистов из России и Беларуси. Спортсменов не допустят.

Детали: Теннисистов из России и Беларуси не допустят к участию в турнире Уимблдон 2022-го года. Об этом, ссылаясь на инсайдеров, сообщает издание Sportico.

Данное решение приняли организаторы турнира серии «Большого шлема» из-за войны в Украине.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, а в женском чемпионкой является австралийка Эшли Барти, однако она уже завершила карьеру.

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