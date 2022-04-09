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Новости > Сегодня верующие УПЦ отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы

Сегодня верующие УПЦ отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы

Александра Кудрявцева
09.04.22 11:50
113
Сегодня верующие УПЦ отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы
Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы — Субботу Акафиста.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, накануне в пятницу вечером во всех храмам совершается торжественное пение акафиста Божией Матери.
 
Традиция празднования Субботы Акафиста установлена в IX веке за избавление Константинополя Пресвятой Богородицей от нашествия врагов. При нападении на Константинополь персидских и скифских войск патриарх Сергий принес икону Пресвятой Богородицы к городским стенам и молил Господа о защите.
 
Икона Богородицы, написанная святым евангелистом Лукой, хранилась во Влахернском храме.
 
В те дни была реальная угроза разрушения святынь и надругательства над ними. Во Влахернском храме хранились также риза и пояс Пресвятой Богородицы.
 
В ночь нашествия люди собрались в храме и молили Пресвятую Богородицу о защите. Внезапно началась буря. Корабли нападавших были потоплены, враги бежали.
 
Благодарный народ пел Богородице победную песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!».
 
Акафист — это похвала Пресвятой Девы. Он состоит из 24 песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположенных сообразно 24 буквам греческой азбуки. Главная особенность и основное содержание икосов заключается в двенадцати разных обращений к Богородице, которые начинаются со слова «Радуйся». Эти обращения — молитвенно-поэтические вариации на тему приветствия, с которым обратился Архангел Гавриил к Пресвятой Деве Марии в день Благовещения: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк. 1:28).
 
В воспоминание чуда избавления от врагов, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.
 
Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе во Влахернском храме, позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.
 
В тему: Верующие УПЦ сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.
 

Тэги: Богородица, УПЦ

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