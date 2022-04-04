Польша и страны Балтии закрывают границу с Россией и Беларусью

Главное: В ближайшие дни страны Балтии и Польша начнут процесс полной изоляции от России и Беларуси. В частности, они закроют свои границы.

Детали: Польша и страны Балтии в ближайшие дни начнут полную изоляцию от России и Беларуси. Об этом замминистра инфраструктуры Мустафа Найем написал в Telegram.

«Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России», — отметил он и опубликовал ответ министров транспорта вышеуказанных стран.

Он уточнил, что Украина на прошлой неделе официально обратилась к этим странам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с Россией и Беларусью.

«Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата. В случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а значит автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными», — добавил Найем.

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