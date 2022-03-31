Украинцам напомнили, что коронавирус никуда не исчез

Главное: По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, COVID-19 никуда не исчез. За сутки в Украине в среднем регистрируют по 4 тысячи новых больных.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине во время войны. Об этом глава Минздрава рассказал в интервью РБК-Украина.

«Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев. На сегодня в учреждения здравоохранения госпитализированы 4038 больных „ковидом“ (интервью записывалось 27 марта). Это данные из тех больниц, откуда есть возможность получить статистику. Потому что там, где идут боевые действия — это затруднено. Вакцинация также продолжается, в том числе и третьей дозой», — отметил Ляшко.

Также министр напомнил, что в Украине коронавирусные требования перешли на уровень рекомендаций. Кроме того, было отменено цветное зонирование территории по уровню эпидемической опасности и обязательную вакцинацию.

«К тому же коронавирус у нас все равно пошел на спад, есть большое количество вакцинированных. Поэтому мы сегодня сделали противоэпидемические правила рекомендованными, а не обязательными... Вопросы приоритета: если стоит выбор, или сначала найти и надеть маску, или забежать быстро в бомбоубежище — конечно, мы отдаем предпочтение сохранению жизни от вражеских обстрелов и бомб», — добавил Ляшко.

В тему: Стало известно, что происходит с коронавирусом в мире.