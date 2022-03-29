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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине отменили карантинные зоны

В Украине отменили карантинные зоны

Агата Кловская
28.03.22 15:45
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В Украине отменили карантинные зоны

Главное: Во время действия военного положения «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности в областях устанавливаться не будет.

Детали: Кабинет министров внес изменения в постановление о введении карантина из-за COVID-19 от 9 декабря 2020 года № 1236. Об этом говорится в постановлении от 26 марта 2022 г. № 372.

Кроме того, во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и государственных служащих, для которых установлена обязательность профилактических прививок против COVID-19.

Кабмин также постановил на период военного положения:

— физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать придерживаться противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19;

— физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

— учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

В тему: В Шанхае из-за коронавируса вводится крупнейший за два года локдаун.

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, зоны карантина

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