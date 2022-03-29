В Украине отменили карантинные зоны

Главное: Во время действия военного положения «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности в областях устанавливаться не будет.
Детали: Кабинет министров внес изменения в постановление о введении карантина из-за COVID-19 от 9 декабря 2020 года № 1236. Об этом говорится в постановлении от 26 марта 2022 г. № 372.
Кроме того, во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и государственных служащих, для которых установлена обязательность профилактических прививок против COVID-19.
Кабмин также постановил на период военного положения:
— физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать придерживаться противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19;
— физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
— учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.
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