Епископ УПЦ рассказал, почему лицемерие является опасной болезнью души

Главное: Лицемерие — синоним неискренности, желания казаться лучше, чем мы есть на самом деле.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

«Лицемерие — это глубоко духовная болезнь, которая является признаком отсутствия нормальной духовной жизни. Лицемер всегда хочет казаться духовным человеком, чтобы на него обратили внимание», — пояснил владыка.

Епископ Сильвестр считает, что самая большая беда лицемера в том, что он сам верит в свой кажущийся подвиг. «Этот самообман в православной традиции принято называть — прелестью. Лицемер — это человек, который начал со лжи, но сам в нее и поверил», — добавил он.

«Лицемера всегда можно отличить по одной черте, которая известна еще из Священного Писания. Лицемер всегда осуждает. Господь наш Иисус Христос никогда не осуждал грешников, которые к нему приходили. Всегда говорил, что прощает им грехи. Лицемеры же, фарисеи, саддукеи и книжники всегда исходили из осуждения. И даже если смотреть из глубины веков вплоть до нашего времени — праведники никогда не осуждали. Праведники могут обличить, могут наставить, но никогда не осудить», — сказал ректор КДАиС.

Архиерей отметил, что если человек кого-то осуждает, значит он непременно стал на путь лицемерия. «Он может не признаваться себе в этом, искать аргументы, чтобы убедить себя в обратном, но это не так», — добавил он.

«Вторая черта, которая отличает лицемера, — это жажда похвалы. Настоящие подвижники, если их начинали хвалить, всегда смущались и уходили от этого. Даже приходилось менять место своего проживания из одного монастыря на другой, если он становился центром внимания и объектом похвалы. Признак истинного благочестия — кротость и уклонение от того, чтобы принять почитание. Признак лицемера всегда другой — осуждение и желание похвалы. Такой человек не далек от того, чтобы от почитания со стороны перейти к самовосхвалению», — сказал владыка.

Господь говорит Своим последователям: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое» (Мф. 6, 17).

«Не нужно принимать вид постящегося, а стоит вести себя естественно. Посещение храма, пощение, должно проходить в условиях того, что воспринимаем это как естественный процесс. И даже если наше лицо побледнеет или похудеет за время Великого поста, то только потому, что это естественно для организма, а не потому, что стремились показать всем результат нашего подвига», — пояснил епископ.

У лицемерия много лиц и наше новое время дало новые его формы, отметил ректор КДАиС. «Оно показало лицемеров, которые, наоборот, пренебрегают постом. По их мнению, пост — это изжившая себя традиция и предрассудок. Насмешка над постом и демонстрация того, что человек не постится — это тоже форма лицемерия, потому что он хочет показаться умнее, благородней и нравственней, чем есть на самом деле», — сказал он.

В завершении епископ Сильвестр напомнил, что первое наставление, которое дано в Евангелии относительно праведного поста, — это не быть лицемером.