Обнародован список телефонных номеров, с помощью которых россияне распространяют фейки

Главное: В СНБО опубликовали список телефонных номеров, которые использует РФ. С них украинцам звонят с целью распространения дезинформации.

Детали: В СНБО опубликовали список номеров телефонов, которыми пользуется Россия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает! Приводим перечень номеров телефонов украинских операторов, с которых звонят украинцам и распространяют дезинформацию», — говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть осмотрительными.

«Кем бы ни представились российские и пророссийские диверсанты, доверять им нельзя», — предупредили в СНБО.

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