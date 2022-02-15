По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала

Главное: Российские чиновники, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал на анализ в рамках «повышенных мер безопасности» в условиях пандемии коронавируса.

Детали: На фоне пандемии коронавируса вокруг президента РФ Владимира Путина выстроили достаточно жесткие карантинные ограничения. Как сообщает канал Baza в Telegram, некоторые сотрудники Администрации президента России и ФСО в рамках «повышенных мер безопасности» были вынуждены сдавать кал по несколько раз в неделю и провести почти весь год на карантине.

По информации издания, некоторые из них за прошлый год отсидели в одиночных номерах более 150 дней. У некоторых сотрудников из-за этого начались проблемы в семье.

Изоляцию сотрудники проводят в одиночных номерах, куда нельзя проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Еду приносят несколько раз в день и ставят на специальный столик у дверей номера. Выходить наружу категорически запрещено, передачи также запрещены.

Telegram-канал «ЧТД» также обнаружил на портале госзакупок договор Специального летного отряда «Россия», который перевозит президента и других руководителей страны, с поликлиникой управделами президента. Контракт на 48 млн рублей предусматривает проведение в 2022 году медицинских анализов на коронавирус, один из них — анализ кала методом ПЦР.

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