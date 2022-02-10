Ученые рассказали о рисках для сердца после коронавируса

Главное: После коронавируса люди подвержены повышенному риску сердечнососудистых осложнений. Особенно в первый месяц.

Детали: Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) поведали о связи коронавируса и проблемами с сердцем. Их цитирует издание Nature Medicine.

Информируется, что были проанализированы данные о здоровье 153 760 человек: коронавирус у них выявляли с весны 2020-го по январь 2021-го года.

Подчеркивается, что лишь немногие участники были вакцинированы до болезни, так как вакцина от заразы тогда только появлялась.

При этом в контрольную группу вошли более одиннадцати миллионов человек, которые не болели коронавирусом.

Выяснилось, что для людей, которые были явно подвержены риску сердечных заболеваний до коронавируса, результаты показали, что зараза может повысить риск.

Эксперты уделили особое внимание людям, которые до заражения не испытывали проблем с сердцем.

В отчете говорится: «У больных, относившихся к группе низкого риска сердечных болезней, также возникали проблемы с сердцем после коронавируса».

Сообщается: «Данные показали повышенный риск повреждения сердца у молодых и пожилых, мужчин и женщин, чернокожих, белых и представителей других рас, людей с ожирением и без него, пациентов с диабетом и без него, с предшествующими заболеваниями сердца и без них, переболевших коронавирусом в легкой или тяжелой форме и нуждавшихся в госпитализации».

Резюмируется, что коронавирус сразу на 50-70% повышает вероятность впоследствии столкнуться с серьезными проблемами сердечнососудистой системы, включая нарушения ритма сердца, приступ, образование тромбов, миокардит, инсульт, ишемическую болезнь и так далее.

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