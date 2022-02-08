Украинцам рассказали, какой будет погода грядущей весной

Главное: Стало известно, какой будет погода весной. Тепло обещают уже в апреле.

Детали: Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что преподнесет нам небесная канцелярия грядущей весной. Ее цитирует издание «Телеграф».

Отмечается, что наступление весны ожидается уже после 25 февраля.

Эксперт говорит, что март ожидается очень неустойчивым. Со второй половины месяца прогнозируются резкие похолодания.

При этом в апреле вероятно резкое повышение температуры. К концу месяца может потеплеть до плюс 20 градусов.

Наконец, в мае, сообщает специалист, ожидается привычная для этого сезона погода. Первая половина месяца, скорее всего, будет без осадков.

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