К Земле несется 150-метровый астероид

Главное: Астероид 2007 UY1 летит к Земле. Его диаметр – около 150 метров.

Детали: 150-метровый в диаметре астероид 2007 UY1 летит к Земле. В NASA говорят, что уже во вторник, 8 февраля, он максимально приблизится к нашей планете.

Впрочем, расстояние сближения составит пять миллионов километров – это четырнадцать дистанций от нас до Луны.

Эксперты информируют: «Теоретически он может нанести серьезный ущерб планете в случае столкновения. Он относится к астероидам группы «Атон», то есть его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны».

Стоит отметить, что данный объект был впервые обнаружен в 2007 году.

При этом астероид не считается опасным.

Специалисты уверяют, что, согласно текущим расчетам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с нами, крайне мала.

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