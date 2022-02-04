Названо растение, идеальное для спальни

Главное: Сансевиерия – идеальное растение для спальни. Оно улучшит сон.

Детали: Эксперты выяснили, какое растение является идеальным для спальни, чтобы улучшить качество сна. Это сансевиерия (тещин язык), пишет издание The Sun.

Дело в том, что ночью растение вырабатывает много кислорода – это благотворно влияет на состояние спящего человека, а утром способствует повышению настроения и концентрации внимания.

Медики говорят, что пониженный уровень кислорода может привести к головным болям после пробуждения, более высокий же помогает мозгу лучше восстанавливаться.

Кроме этого сансевиерия очищает воздух от вредных веществ, поглощая ксилолы, трихлорэтилен, формальдегид, бензол и окись углерода.

Отмечается, что растение относится к роду бесстеблевых вечнозеленых многолетних травянистых растений семейства Спаржевые. В дикой природе она встречается в сухих каменистых регионах тропической и субтропической Африки, на Мадагаскаре, в Индии, Индонезии и Южной Флориде.

При этом, что немаловажно, сансевиерия достаточно неприхотлива и не требует никаких особенных условий для своего содержания.

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