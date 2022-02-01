Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ дал совет, как обрести душевный мир

Митрополит УПЦ дал совет, как обрести душевный мир

Александра Кудрявцева
01.02.22 15:50
106
Митрополит УПЦ дал совет, как обрести душевный мир

Главное: Доверие Господу и готовность смиряться перед трудностями помогут преодолеть любые испытания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Христос у всех один. И Евангелие для всех одно. Следовательно, и цель, которую перед нами поставил Спаситель, как для мирян, так и для священников и монахов, одна. Вот только пути, по которым мы следуем к этой цели, могут быть разные», — отметил владыка.

Митрополит Лука привел пример древних подвижников, память которых вспоминает Церковь.

«Современный человек уже не имеет той свободы, которая была у жителей Египта четвертого века. Мы стали не способными уйти в безлюдные места, вырыть себе пещеры и жить там в молитве и богомыслии. У нас не осталось ни чистых источников воды, ни знаний, умений и навыков выживания в природной среде, которые были у обычных жителей Египта, Сирии или нашей Киевской Руси. Мир надел на людей оковы в виде супермаркетов, водопровода, электричества и других благ цивилизации. Теперь мы находимся в рабстве у этих благ, и с их помощью мир манипулирует человечеством. Но у нас осталось свободным наше сердце. Именно в нем и нужно находить свою пустыню, ограждая ее от внешних помыслов и волнений. Не в одеждах и рукотворных оградах нужно искать свой монастырь, а учиться строить его внутри собственной души», — поделился архиерей.

Владыка подчеркнул, что Бог — не судья, а врач, который имеет к каждому свой индивидуальный подход.

«Когда у преподобного Макария появилась мысль о том, что он достиг вершины духовного восхождения, Бог показал ему людей, которые были выше его. И кем они оказались? Две замужние женщины и городской сапожник! Первые никогда и никого не осуждали, всегда хранили нерушимый мир в сердце и не произносили ни одного слова всуе. А другой считал себя хуже всех людей, видя других святыми. Кому было легче сохранить эти добродетели — Макарию, который не видел людей и жил в одиночестве, или этим подвижникам, которые вынуждены были ежедневно бороться со многими искушениями от людей среди жизненных забот? Поэтому и подвиг их был выше, чем у Макария Великого», — рассказал митрополит Лука.

Он отметил, что в условиях испытаний современного мира и глобализации важно сохранить мир в душе и верность Богу.

«Бог, взирая на обстоятельства, в которых нам приходится жить, дает и соответствующий венец тем, кто сохранит Ему верность», — подытожил владыка.

В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

28.01.22 16:19

Как Великобритания и Франция в сентябре 1939 года «помогли» Польше и нужна ли сейчас такая «поддержка»

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Как сэкономить в условиях подорожания пластиковых пакетов: 9 простых способов
01.02.22 12:01

Как сэкономить в условиях подорожания пластиковых пакетов: 9 простых способов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.02.22 16:38

В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
01.02.22 16:20

В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом
01.02.22 16:20

В РПЦ рассказали, как Патриарх Кирилл переносит вызовы, с которыми сталкивается Церковь
01.02.22 15:39

Исполнительная служба наложила арест на счета ООО «Фьючер Медиа» (сайта MIND.UA) собственника и главреда Евгения Шпитко
01.02.22 15:28

Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
01.02.22 15:22

Митрополит Антоний рассказал, как равнодушие способно убивать
01.02.22 15:03

РПЦ в Иерусалиме рассказали о притеснениях христиан на Святой Земле
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
01.02.22 14:33

Украина и Польша построят собственный газопровод
01.02.22 14:30

В Харькове совершили первую за 100 лет литургию в университетском храме УПЦ
01.02.22 16:20

В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
01.02.22 14:23

Названа причина обысков у экс-главы «Нафтогаза» Коболева
01.02.22 13:52

Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
01.02.22 13:13

Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек
01.02.22 12:26

У экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск
01.02.22 10:24

В СНБО рассказали, сколько людей мобилизуют в случае необходимости
01.02.22 09:49

Коронавирус в Украине: 30 768 заболевших и 192 погибших
01.02.22 09:03

На Закарпатье ужесточают карантин
01.02.22 05:49

Китайский Новый год: какой праздник отмечается 1 февраля
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
25.01.22 19:00

Главные новости за 25 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
26.01.22 09:26

Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
Фото и Видео
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе
Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.