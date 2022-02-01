Украина и Польша построят собственный газопровод

Главное: Украина и Польша построят газопровод. Чтобы нарастить поставки на Восток.

Детали: Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем заявил о совместном проекте. Наши страны построят свой газопровод.

Чиновник сообщил: «Мы говорили о расширении пропускной способности с Запада на Восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем».

Он добавил: «Польша помогает Украине с газом, продавая его. Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда».

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