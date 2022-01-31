Епископ УПЦ рассказал, как найти смысл жизни

Главное: Смысл жизни христианина — каждый день в каждой ситуации оставаться и быть христианином.

Архиерей сказал, что с точки зрения христианина смысл жизни двоякий.

«В широком понимании он значит спасение для всех, кто живет в соответствии с христианским учением. Но в частном, индивидуальном понимании, смысл жизни связан с личными особенностями каждого человека. Люди разные и кроме общего смысла есть еще индивидуальный, связанный с личными талантами, вкусами, предпочтениями, характером и склонностями и многими другими факторами, определяющими нас как индивидуумов», — пояснил епископ Сильвестр.

Ректор КДАиС перечислил теории смысла жизни, которые предлагает мир вне христианства.

«Среди них удовольствие, которое проповедовали еще древние философы как единственную цель человеческого существования. Это и совершенствование себя, своих талантов, например, быть совершенным писателем, философом, музыкантом. Также смыслом жизни предлагается приобретение добродетелей, например, мудрости или мужества. И если смысл в удовольствии отвергается христианством, то самосовершенствование и добродетели во многом приемлемы, но не исчерпывающие. Так как смысл жизни еще в том, чтобы следуя христианскому учению, любить ближних», — продолжил владыка.

Смысл жизни христианина — каждый день в каждой ситуации оставаться и быть христианином, подчеркнул иерарх УПЦ

«Сколько знаем примеров, когда человек говорит о самых высоких категориях, а дом ведет себя хуже язычника. Быть христианином нужно всегда — каждую минуту, каждую секунду нашей жизни. И только тогда наше сознание и жизнь наполняются осознанием того, что действительно реализуем великий призыв: „Будьте святы, потому что Господь Бог ваш свят“», — заключил епископ Сильвестр.