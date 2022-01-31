Имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать

Главное: Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что имущество российских олигархов в Лондоне может быть конфисковано. Соответствующий законопроект о санкциях уже разрабатывается.

Детали: Британия разрабатывает законопроект, который позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из РФ. При этом не исключается возможность конфискации имущества российских олигархов в Лондоне. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс в эфире Sky News.

По ее словам, что «приоритетом номер один» для Британии сейчас является сдерживание России от нового вторжения в Украину.

Рассказывая о том, как могут быть расширены экономические санкции против России, Трасс заявила, что правительство готово атаковать «любую компанию, которая представляет интерес для Кремля».

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широким спектрам целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что имеет иммунитет от санкций», — отметила министр.

Трасс подчеркнула, что в случае введения санкций олигархам из окружения президента РФ Владимира Путина «негде будет спрятаться».

«Это будет непросто для России», — констатировала глава МИД Британии.

На вопрос о том, могут ли эти меры повлиять на финансы в Великобритании, она ответила, что «самое важное — это защита свободы и демократии», а это «важнее, чем насущные финансовые проблемы».

Ожидается, что законопроект об ужесточении санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте на этой неделе.

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