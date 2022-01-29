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Новости > В УПЦ рассказали об особенностях социального служения сестер милосердия в Харькове

В УПЦ рассказали об особенностях социального служения сестер милосердия в Харькове

Александра Кудрявцева
29.01.22 11:20
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В УПЦ рассказали об особенностях социального служения сестер милосердия в Харькове
Главное: Сестер милосердия Марфо-Мариинской общины называют украшением Харькова и сравнивают с женами-мироносицами, несущими людям миссионерское служение в проповедях о Христе.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», о духовном, социальном служении и миссионерской деятельности сестринства рассказал духовник общины сестер милосердия при Успенском соборе Харьковской епархии протоиерей Виталий Мартынюк.
 
«Сестры милосердия Харьковской епархии — это простые женщины, у которых есть семьи, работа, как у любого другого человека, но они готовы безвозмездно посвящать себя и свое служение людям: встречаться, посещать больных, общаться с детьми, помогать в кормлениях нуждающихся и многое-многое другое, а главное — вести людей к Богу», — отметил духовник Марфо-Мариинской общины сестер милосердия.
 
«Это не волонтерство, речь идет о миссионерстве, а сестры несут проповедь людям. Плюс участвуют в каких-то социальных проектах, идут в больницы к детям, которые по каким-то жизненным обстоятельствам не смогли прийти в храм на праздник или не смогли побывать возле елочки. Это больные детки либо те, кто давно лежит на реабилитации. И сестры ездят по больницам, дарят подарки, беседуют с родителями, спрашивают, нужна ли им какая-либо помощь и по мере сил оказывают ее. Мы уже вышли на тот уровень, когда родители сами обращаются к врачам с просьбой найти нас, врачи перезванивают мне, а я уже направляю к ним священников. Люди видят, что они не брошены», — рассказывает отец Виталий.
 
Священник отметил, что несмотря на то, что сестринская община в Харьковской епархии создана совсем недавно, 7 декабря 2021 года митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий принял присягу у 17-ти сестер милосердия. «На сегодняшний день сестер уже 25. Но они приходят и иногда уходят», — добавил он.
 
«Некоторые новые сестры приезжают в больницу, выходят после и говорят: „Извините, это не мое“. Но мы никого не принуждаем. Это должно идти от человека, от сердца. Мы рады принять в сестринство всегда, но человек должен сам понять, чего он хочет. Это бесплатное социальное служение», — рассказывает отец Виталий.
 
Он пояснил, что деятельность сестер милосердия Харьковской епархии строится на добровольных пожертвованиях, большую часть из которых вносят сами сестры.
 
«Община рада любым взносам благотворителей, ведь помощь людям не ограничивается миссионерской и проповеднической деятельностью. Каждый вторник и четверг на территории Успенского собора сестры кормят нуждающихся, бесплатно раздают продукты питания. Приходят пенсионеры, бездомные и все, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Никому здесь не отказывают в помощи и поддержке», — отметил священник.
 
В теплое время года сестры милосердия небольшими группами посещают известные в Харькове места отдыха граждан — парки, скверы. Там бесплатно раздают желающим Евангелие, крестики и беседуют с людьми.
 
По словам отца Виталия, после общения с сестрами многие люди приходят в храмы по месту своего жительства и быстро находят контакт со своим священником. Сами же сестры в общине из разных храмов Харькова и пригорода.
 
«Я считаю, что сейчас народ еще мало знает о сестрах милосердия, но с нами Бог и общими усилиями справимся. Самая главная задача — привести человека к Богу, к Церкви. Такая наша миссионерская цель», — подытоживает отец Виталий.
 
В тему: УПЦ в Харькове создала сестричество милосердия.
 

Тэги: Харьков, УПЦ, сестры милосердия

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