На воде и на суше: Россия начала масштабные учения на границах с Украиной

Главное: Россия начала полномасштабные учения в Черном море и Ростовской области с участием десятков кораблей и 150-й мотострелковой дивизии.

Детали: Черноморский флот России 26 января начал военные учения при участии нескольких корабельных групп. Как сообщает «Интерфакс», для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

По этим данным, на учения вышли «более 20 кораблей».

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, сегодня также в Ростовской области были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на полигоны, где будут проведены учения, подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на различном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Сообщается, что по прибытии в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения. На завершающем этапе с ними будут проведены учения с боевой стрельбой.

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.

24 января 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конфликт в Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню».