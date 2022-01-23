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Новости > Все школы Львова и Ужгорода уходят на дистанционку

Все школы Львова и Ужгорода уходят на дистанционку

Агата Кловская
23.01.22 15:45
72
Все школы Львова и Ужгорода уходят на дистанционку

Главное: В связи с ростом заболеваемости коронавирусом школы Львова на две недели уходят на дистанционную форму обучения. Такая же ситуация сложилась и в Ужгороде.

Детали: Во Львове с 24 января ученики 5-11 классов из-за роста заболевания COVID перейдут на дистанционную форму обучения. Она продлится в течение двух недель. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой во время брифинга.

«С понедельника (24 января) на две недели старшие классы, с 5 по 11 классы, идут на дистанционное обучение», — сказал Садовой.

По его словам, с понедельника также будет приниматься решение по младшим классам. При этом внешкольная школа с 24 января также перейдет на дистанционную форму.

«Мы проанализируем динамику заболевания по состоянию на субботу, воскресенье и понедельник. Если будем видеть угрожающую ситуацию, конечно, школы полностью закроются», — резюмировал Садовой.

Также с 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба горсовета в Facebook.

«С понедельника, 24 января, в заведениях общего среднего образования Ужгорода — карантин с дистанционной формой обучения. Вводят его на две недели», — говорится в сообщении.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.

В тему: Все школы в Черновицкой области перешли на дистанционку.

Тэги: Львов, общество, карантин, школа, Ужгород, образование, коронавирус, дистанционное обучение

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