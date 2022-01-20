Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал, зачем освящают воду

Епископ УПЦ рассказал, зачем освящают воду

Александра Кудрявцева
20.01.22 20:50
122
Епископ УПЦ рассказал, зачем освящают воду
Главное: Освящая воду человек соотносит себя с тем великим событием, совершенным на реке Иордан — Крещением Господним.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).
 
"Если вслушаться в богослужебные тексты, связанные с освящением воды, можно заметить, что данное священнодействие соотносится с двумя весьма важными событиями. Первое из них — это Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, второе же относит намного раньше — во времена самого начала бытия Вселенной. В Священном Писании говорится, что при сотворении мира "Дух Божий носился над водою"(Быт. 1:2)«, — сказал епископ Сильвестр.
 
Вода — это символ жизни, в некотором смысле — это первостихия мира, отметил архиерей.
 
«И если воплощением, страданиями, смертью и Воскресением Господа совершилось обновление этого мира, то, безусловно, и вода, как главная стихия мира, также претерпевает обновление и освящение. Освящение „водного естества“ произошло именно в момент Крещения Спасителя на реке Иордан», — продолжил ректор КДАиС.
 
Епископ Сильвестр подчеркнул, что благодаря схождению Христа в воды Иордана водная стихия обретает новое предназначение: отныне она не только очищает физическую скверну, но становится веществом, которое служит совершению таинства крещения. «Таким образом, вода, как основной жизненный элемент сотворенного космоса в Ветхом Завете, становится источником возрождения и возобновления подлинной жизни в Завете Новом», — добавил он.
 
«Крещение Иоанново совершалось для прощения грехов, Христос же как безгрешный не нуждался в крещении, но принимает его с тем, чтобы обновить водное естество и вернуть воде первоначальные свойства. Кроме того, Крещение Господа — есть „исполнение правды“, реализацией Божественного Промысла, направленного на спасение мира. Таким образом, Крещение есть еще и начало проповеди Христа о наступлении Царства Божьего, пришедшего в силе. С момента Крещения Господа в Иордане вода вновь становится символом жизни», — пояснил ректор КДАиС.
 
Освящая воду человек соотносит себя с тем великим событием, совершенным на реке Иордан, подчеркнул иерарх УПЦ.
 
«Следует отметить, что молитвы последования Великого освящения воды совпадают с некоторыми молитвами из таинства Крещения. Смысл последних заключается в том, что входящий в воды Крещения человек, умирает для греха, как бы погребается в крещальных водах, чтобы воскреснуть во Христе обновленным. В водах Крещения умирает ветхий человек, живущий по закону греха, и оживает новый, обновленный по образу Господа Иисуса Христа. Следовательно, смысл таинства Крещения заключается в том, чтобы умереть для греха и ожить для Бога», — сказал епископ Сильвестр.
 
В завершении архиерей напомнил, что во Христе весь мир и каждая его стихия уже обновлены, и вода, как первостихия, больше не является символом смерти, бездны и беспорядка, но вновь становится символом жизни.
 
«Поэтому традиция в день Великого освящения воды окроплять все находящееся вокруг и имеющее определенную для нас ценность: жилье, пищу и тому подобное — есть выражением надежды на то, что вода, как стихия, которая везде проникает и все пропитывает, — освятит эти предметы, вырвет их из власти нечистых духов и изгонит силу греха», — заключил ректор КДАиС.
 
В тему: Предстоятель УПЦ объяснил, как принимать святую воду.

Тэги: УПЦ, епископ Сильвестр

Комментарии

Статьи

19.01.22 11:58

Хроники культурной и языковой дискриминации в Украине: смерть печатной прессы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Настоящие фото дворца Путина
20.01.22 20:19

Настоящие фото дворца Путина

Автор: Русский еврей

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.01.22 21:06

Стало известно, где в Украине может появиться космодром
20.01.22 20:40

В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
20.01.22 19:33

Ученые выявили необычную черную дыру
20.01.22 19:15

Протестные акции против Сороса и «приспешников» движутся регионами Украины
20.01.22 19:00

Главные новости за 20 января 2022 года
20.01.22 16:46

В ВОЗ дали неутешительный прогноз о завершении пандемии
20.01.22 16:40

Предстоятель УПЦ объяснил, как принимать святую воду
20.01.22 16:18

В Минздраве рассказали, сформирован ли иммунитет при наличии антител
20.01.22 16:10

Патриарх Кирилл считает, что часть Православных Церквей могут отколоться под влиянием внешних сил
20.01.22 15:55

Предстоятель УПЦ дал три совета, как уберечь душу от греха
20.01.22 21:06

Стало известно, где в Украине может появиться космодром
20.01.22 19:00

Главные новости за 20 января 2022 года
20.01.22 14:48

Минздрав предупреждает о начале вспышки коронавируса в Украине
20.01.22 13:27

В Харькове «заминировали» все школы
20.01.22 11:39

Омикрон добрался еще до одной области Украины
20.01.22 10:36

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
20.01.22 09:39

Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
20.01.22 09:13

Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
20.01.22 09:09

Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
20.01.22 05:36

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
19.01.22 12:04

Умер самый старый мужчина на нашей планете
Фото и Видео
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Порошенко таки остался на свободе
Порошенко таки остался на свободе
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.