Лучший теннисист мира подает в суд на целую страну

Главное: Известный сербский теннисист Новак Джокович подает в суд на Австралию. Теннисист обвиняет правительство страны в жестоком поведении над собой.

Детали: Новак Джокович планирует судиться с правительством Австралии. Как сообщает издание The Sun, сербский теннисист и его юристы хотят предъявить иск к властям «зеленого континента» на 3,8 миллиона евро за жестокое обращение.

Первая ракетка мира и его окружение считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле Мельбурна и держали фактически в плену.

Напомним, 34-летнему теннисисту сначала дали визу для участия в Australian Open, а затем аннулировали ее и депортировали из страны перед самым началом турнира. Причина — спортсмен отказался вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщает источник, сумма ущерба, которую Джокович требует возместить, включает в себя компенсацию за призовые в размере 2,75 миллиона евро, которые мог выиграть серб.

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