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Новости > Врач-священник УПЦ рассказал, как избежать развода

Врач-священник УПЦ рассказал, как избежать развода

Александра Кудрявцева
15.01.22 20:45
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Врач-священник УПЦ рассказал, как избежать развода
Главное: Чтобы сохранить христианский брак, надо над ним тяжело работать.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, протоиерей Ростислав Валихновский в новом выпуске проекта «Духовный иммунитет».
 
«У каждого свой путь к Богу. Не бывает легко. Опытные христиане говорят, что крест семейной жизни не легче монашеского креста. Но всем управляет промысел Господень. Господь дарит нам вторую половинку — и объединяемся в большое сердце, которое ни в коем случае нельзя разбивать», — отметил священник.
 
По его словам, чем чаще мы рядом, тем лучше проявляем свое настоящее «я» и узнаем друг друга. «Вторая половинка для каждого из нас является той „лакмусовой бумажкой“. При этом уникальная сила брачных отношений. Великая Божья милость, что через познание своих немощей и слабостей можем спасти свою душу и помочь спастись своей половинке», — считает врач.
 
 
Чтобы брак был школой христианства и вел ко спасению надо как можно чаще откровенно общаться друг с другом, лучше узнавать друг друга, не бояться открываться друг перед другом, отметил отец Ростислав.
 
«Бесспорно, иногда общение может дойти до дрязг, даже с избиением посуды. Хорошо ли это или плохо? Конечно, на уровне адекватности эмоциональный разговор приводит к хорошему. Вспомним, как слоями снимаются капустные листья, — и вот доходим до капустной сердцевины. Так в споре словно шелушим слой за слоем и таким образом становимся ближе друг к другу. Таинство венчания оберегает. Поэтому не надо отчаиваться из-за таких форм коммуникаций, в них нет угрозы. Эти знания, возникающие во время „горячих“ разговоров, помогают лучше изучить друг друга и еще больше друг друга в конце концов полюбить», — пояснил он.
 
«Случаются случаи в семейной жизни, которые могут разочаровывать, даже посещают мысли, что „рядом со мной не мой избранник/не моя избранница“, но нужно помнить о том, что супруга в христианском браке посылает сам Господь», — добавил священник.
 
По его словам, в группе особого риска семьи, в которых один не поддерживает другого и не выполняет заповеди Господни.
 
«Иногда также можно услышать, что „он меня не любит“. Нельзя требовать любви. Сам люби и даруй свою любовь. В конце концов увидишь, как нам возвращается наша „духовная инвестиция“. Если начнем жить мирной жизнью, заботиться о душе, то увидим, как цветочек за цветочком расцветает семейный дом, как кирпичик за кирпичком возводится крепкая стена семейного дома», — пояснил отец Ростислав Валихновский.
 
Священник считает, что ни в коем случае нельзя в браке использовать так называемые «церковные алиби». «Особенно после ссоры. Мол, „я был в церкви, молился за тебя, а ты на меня еще больше кричишь, не помогаешь в решении наших проблем“. Манипулировать именем Господа — ложный путь. Единственный путь — стажать дух мирный, как призывает преподобный Серафим Саровский», — добавил он.
 
«Произошел конфликт, грубый разговор, нельзя все бросать и бежать в храм. Примирись если не словесно, то в душе со своей второй половинкой, а потом иди в храм Божий обновленный и искренний. Вставай с покаянной молитвой на колени перед Богом — Господь простит грехи», — отметил священник.
 
Вместе с тем, по его словам, не стоит замалчивать проблемы или прятать обиду в себе.
 
Священник подчеркнул, что лучший пример для другого — наше теплое ласковое слово и добрый поступок.
 
«Кроме разговоров об общих жизненных интересах, о воспитании детишек, о бытовых проблемах, нужно еще и действенно участвовать в решении этих проблем и процессе воспитания. Ведь это тоже укрепляет семью и является небольшим шагом к Царству Небесному. А еще — общая семейная утренняя и вечерняя молитва. Соборная молитва так объединяет, что в конце концов стыдно и доходить до ссор. Ребенок должен расти в семье в любви и видеть хороший христианский пример родителей. Когда ребенок в семье радуется и поет, это действительно Рай на земле», — сказал протоиерей Ростислав Валихновский.
 
Убегающий путем развода от определенных проблем будет сталкиваться с ними снова и снова, считает врач-священник. «Даже если будет выпрошено благословение на вторую или третью женитьбу, человек со временем в очередной раз споткнется из-за той первоначальной проблемы. Если человек в первом Богом дарованном браке не прошел до конца эту „школу“, то дальше ему будет еще труднее», — добавил он.
 
Отец Ростислав советует прежде чем вступать в брак хорошо подумать.
 
«Духовники советуют один год близких отношений, которые будут испытуемы для обеих половинок до совершения таинства Венчания над ними. Ведь может случиться, что мужчина и женщина не подходят друг другу, даже несмотря на то, что они христиане и ходят в один храм. Необходимо молиться Богу, Пресвятой Богородице и святым покровителям христианского брака и просить у них помощи и поддержки», — отметил священник.
 
В завершении протоиерей Ростислав Валихновский призвал запомнить, что брак — это честь и счастье, а вместе с тем испытание и большая ответственность.
 
«Цель супругов — вместе подготовиться к встрече с Господом. А любые препятствия только закалят, если будем их переживать, держа друг друга за руку и глядя в одну сторону — в сторону Царства Божьего», — заключил он.
 
В тему: Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни.

Тэги: брак, УПЦ

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