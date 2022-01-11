Лучший теннисист планеты оказался в шаге от тюрьмы из-за коронавируса

Главное: Сербский теннисист Новак Джокович может получить реальный тюремный срок за обман пограничников при въезде в Австралию. Скандальная ситуация сложилась из-за карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Детали: Лучший теннисист мира Новак Джокович может попасть в тюрьму за предоставление ложной информации сотрудникам пограничной службы Австралии. Как ссообщает The Age со ссылкой на источник, 34-летний спортсмен при въезде в страну указал, что не путешествовал в другие странах за 14 дней до прилета, хотя посещал за это время Испанию и Сербию.

За это ему по местным законам грозит до года лишения свободы.

В то же время сам Джокович утверждает, что декларацию на границе за него заполняла австралийская федерация тенниса.

Отметим, что накануне австралийские пограничники аннулировали визу Джоковича и не впустили его в страну, поскольку он не смог доказать, что имеет право на медотвод от вакцинации.

Апелляционный суд встал на сторону спортсмена, который приехал, чтобы принять участие в турнире Большого шлема Australian Open (пройдет с 17 по 30 января), однако на данный момент власти не прислушались к этому решению.

В тему: В середине 2020 года Джокович с женой заразились коронавирусом. При этом они переболели бессимптомно.