Предстоятель УПЦ освятил новый храм в киевском монастыре

Главное: В столичном Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания) Украинской Православной Церкви освящен новый храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.

«В первый раз источник в Феофании в XIX веке освятил святитель Иннокентий (Борисов). Впоследствии святой источник расчистил преподобный Вонифатий Феофаниевский и построил на нем часовню в честь иконы Божией Матери „Живоносный Источник“. После революции святыню разорили, но сейчас источник восстановлен и над ним возвышается новый храм», — говорится на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ

Митрополит Онуфрий в своей проповеди рассказал верующим о призвании и служении апостола Андрея Первозванного, о его путешествии нашими землями и проповедь Христа.

«Если хотим быть учениками апостола Андрея, то должны соблюдать заповеди Божьи. Лишь соблюдая Божьи законы, можем достичь цели человеческого бытия — богоподобия», — подчеркнул архипастырь.

За литургией духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса, о выздоровлении больных и о врачах.

После богослужения Предстоятель УПЦ поздравил верующих с днем памяти апостола Андрея Первозванного и освящением нового храма.