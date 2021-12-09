В Украине из-за инфляции выросла учетная ставка НБУ

Главное: В Украине учетная ставка НБУ выросла до 9%. Связано этой с инфляцией.

Детали: Из-за высокого уровня инфляции Национальный банк Украины решил поднять учетную ставку (то есть стоимость кредитов коммерческим банкам) с 8,5% до 9%. Произойдет это уже с пятницы, 10 декабря.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

Финансист отметил, что данное решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%.

Стоит добавить, что еще в начале года учетная ставка равнялась 6%, после чего несколько раз повышалась.

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