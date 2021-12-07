Главное: В Житомире создадут сестричество милосердия В Житомире создадут сестричество милосердия УПЦ для миссионерской и благотворительной работы.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, сестричество организовывают по примеру Марфо-Мариинских обителей в Киеве, Одессе и Харькове, которые действуют уже несколько лет.

«Главной миссией общины милосердия есть добрые дела. Будучи матерями, женами или бабушками, сестры в свободное от работы время имеют возможность помогать нуждающимся, приобщаться к различным церковно-социальным мероприятиям», — сообщили в пресс-службе Житомирской епархии.

Важной миссией сестер станет проповедническая деятельность — посещение образовательных и лечебных учреждений, распространение молитвословов, Евангелий, нательных крестиков.

«Просим неравнодушных сестер откликнуться и присоединиться к создаваемой общине милосердия, ведь „Вера без дел мертва...“ (Иак. 2.26)», — обращаются в епархии.

Записаться в общину сестричества милосердия можно в храмах Житомира.