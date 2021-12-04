Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Введения во храм Богородицы

Священник УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Введения во храм Богородицы

Александра Кудрявцева
04.12.21 16:10
116
Священник УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Введения во храм Богородицы
Главное: Православная Церковь 4 декабря празднует один из двенадцати главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».
 
«История этого праздника не описана в Священном писании. Но сведение о нем мы получаем из Священного Предания, из благочестивого апокрифического сказания — протоевангелия от Иакова, которое датируется II-III веком», — пояснил иеромонах Афанасий.
 
«Благочестивые родители Пресвятой Богородицы праведные Иоаким и Анна исполнили обет, данный при рождении Божией Матери. Они прожили достаточно долгую жизнь, но Бог не давал им детей. И путем молитвы, путем аскетических практик, Бог дал достаточно пожилым людям ребенка. У них родилась девочка и они назвали ее Марией, что значит по еврейски — „Госпожа“ или „Надежда“. И действительно, пророчески сбылись те слова, что она станет и Госпожей и надеждой всех людей. Она стала Матерью самого Мессии и воплотившегося Господа Иисуса Христа. Достигнув трехлетнего возраста, родители по обету, данному еще до рождения Богородицы посвятить Ее на служение Богу, отвели ее в Иерусалимский храм. И как свидетельствует данный памятник, достигнув приделов храма, Она сама поднялась по пятнадцати ступеням Иерусалимского храма, где Ее встретил Первосвященник Захария и ввел в самое святое место храма — Святая Святых, куда сам он мог входить один раз в год для принесения очистительной жертвы. Божия Матерь воспитывалась при храме, и как говорят богослужебные тексты и данный апокрифический текст, Ее главное упражнение в храме были молитва и рукоделие», — рассказал священник.
 
 
Преподаватель КДАиС отметил, что очень важным является то, что в данный праздник воспевают Божию Матерь как Матерь Мессии, как Матерь воплотившегося Бога Господа Иисуса Христа.
 
«Церковь воспевает Богородицу, вглядываясь в Ее жизнь, так как она жила при Иерусалимском храме. С самого детства Она была посвящена Богу. Она не имела никакого рода искушений, либо неприязни мирской. Она всецело была предана служению Богу при храме и своему послушанию. Именно поэтому Церковь возвеличивает Ее как „Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим“, воспевая Ее чистоту и святость», — отметил отец Афанасий.
 
«В этот день молятся Божией Матери о том, чтобы Она покрывала каждого человека, избавляла от всех жизненных неурядиц, помогала в скорбях, помогала тогда, когда каждому человеку бывает тяжело. Ведь нет такого человека, который бы не обращался к Божией Матери за разрешением различных проблем и трудностей, которые бывают в жизни каждого человека», — отметил преподаватель КДАиС.
 
Священник напомнил, что данный праздник извесен с V-VI века. «Начиная после Третьего Эфесского Вселенского собора, после 431 года, на котором рассматривался мариологический догмат, и появились такие праздники как Рождество Христово и Введение во храм Пресвятой Богородицы, чтобы показать Ее великое достоинство в истории Церкви и в деле спасения человека», — заключил иеромонах Афанасий (Стрельцов).
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает получить помощь Богородицы.

Тэги: Богородица, УПЦ

Комментарии

Статьи

04.12.21 09:12

Как восстановить Украину на Донбассе и в Крыму?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине
03.12.21 14:30

Сценарии прохождения отопительного сезона в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.12.21 16:50

Епископ УПЦ рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы
04.12.21 15:33

Под Киевом школьники отравились антисептиком, который притащили в класс со свалки
04.12.21 15:25

Управделами УПЦ рассказал о псалме, который помогает получить помощь Богородицы
04.12.21 13:28

Американские инженеры создали робота-попугая
04.12.21 11:44

Стали известны самые популярные смайлики уходящего года
04.12.21 05:49

День банков: какой праздник отмечается 4 декабря 2021 года
04.12.21 00:34

Турция предоставит Украине еще больше «Байрактаров», несмотря на жалобы Путина
03.12.21 21:17

НБУ впервые в истории приостановил деятельность коллекторов, на которых жаловались должники
03.12.21 19:34

На Земле Франца-Иосифа растаял целый полуостров
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
04.12.21 00:34

Турция предоставит Украине еще больше «Байрактаров», несмотря на жалобы Путина
03.12.21 18:59

Главные новости за 3 декабря 2021 года
03.12.21 15:48

«Нам нужна одна победа»: в России умерла известная актриса театра и кино Нина Ургант
03.12.21 13:37

В РПЦ призвали запретить шутки с поеданием эмбрионов в TikTok
03.12.21 12:52

В ОП объяснили, почему нельзя просто так взять и выдать «вовину тысячу»
03.12.21 09:36

Коронавирус в Украине: 13 777 заболевших и 509 погибших
03.12.21 08:54

В США прогнозируют дичайшую инфляцию
02.12.21 22:31

Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
02.12.21 22:13

Ученые придумали жвачку, «ловящую» коронавирус прямо во рту
02.12.21 19:00

Главные новости за 2 декабря 2021 года
29.11.21 21:00

Худший день президента: Зеленского собираются унизить в зале Верховной Рады, - соцсети
29.11.21 14:07

«Ласунка» решила подсластить украинцам зиму
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
01.12.21 10:47

Украинская судебная система в сфере защиты прав детей не соответствует стандартам - правозащитник Европы Мариус Рейкерос
02.12.21 00:01

Диетолог призвала хотя бы временно отказаться от кофе
30.11.21 19:14

Одиозного депутата Киву разжаловали из кандидатов наук
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
30.11.21 00:01

Ученые доказали, что бокс таки вреден для мозгов
29.11.21 09:23

Врачи диагностировали у Саакашвили ПТСР на фоне насилия в тюрьме
Фото и Видео
Американские инженеры создали робота-попугая
Американские инженеры создали робота-попугая
Американские инженеры создали робота-попугая
Американские инженеры создали робота-попугая
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Появилось видео, как московские дворники эпично подрались из-за снега
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Кличко рассказал, когда и как подорожает проезд в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
Появилось видео, как девушка бросилась под поезд метро в Киеве
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Против Меган Маркл выдвинули пикантные обвинения
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.