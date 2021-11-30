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Новости > Священник УПЦ объяснил, почему верующие не пьют алкоголь на поминках

Священник УПЦ объяснил, почему верующие не пьют алкоголь на поминках

Александра Кудрявцева
30.11.21 19:40
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Священник УПЦ объяснил, почему верующие не пьют алкоголь на поминках
Главное: Для верующего человека очевидно, что алкоголь на поминальном обеде неуместен, но в то же время убедить в этом нецерковных людей очень трудно.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков.
 
Священник объяснил, что прежде важно разобраться в том, насколько много ответственности должно лечь на плечи верующего человека на конкретных похоронах.
 
«Хорошо, если верующему же и приходится эти похороны организовывать. Тогда наш христианин способен организовать всё так, как принято среди христиан. Конечно, нет ни малейших сомнений, что в итоге „люди скажут“. Но христианин на то и христианин, чтобы относиться к людской молве со здоровым равнодушием. Когда решается участь близкого человека в вечности, чьё-то обывательское брюзжание за отсутствие водки нам поминках во внимание можно и не принимать. С другой стороны, тот, на ком лежит вся ответственность, лишается возможности смалодушничать, поскольку кто отвечает — тот и виноват. Поэтому если вдруг христианин и сам проникнется опасениями по поводу того, что люди скажут, и начнёт засовывать в гроб домашние тапочки для покойника, переворачивать табуретки после выноса гроба и потчевать гостей на поминках вином, то обвинить ему будет уже некого», — сказал протоиерей Владимир.
 
В другом случае, когда христианин задействован в организации похорон, к нему прислушиваются, но во всём слушать не готовы, важно понимать, что в «любой неоднозначной ситуации, когда речь идёт не о вещах не столько принципиальных, сколько второстепенных, мир важнее правоты».
 
«Во всём, в чём верующего готовы слышать и слушать, нужно настаивать на своём. В том же, о чём плодотворного разговора не выходит, не стоит проявлять упрямства и идти на принцип. То есть если бутылка на поминальном столе важна настолько, что ради неё найдутся готовые на ссору, несмотря на неподходящий момент, то пусть себе желающие пьют», — посоветовал священник.
 
Кроме того, если верующий человек присутствует на похоронах, но к организации отношения не имеет, «никто не в состоянии запретить молиться о покойном, вынудить участвовать в нелепых фольклорных действах и пить на поминках».
 
«Достаточно просто молиться и не принимать участие во всеобщей гулянке. Например, поминать покойного про себя, пока длится отпевание. На обеде — не пить и в последующие дни поминать покойного на молитве. Как вы понимаете, последнее под силу всякому, кто хочет. Берите на вооружение — и вас перестанет тревожить совесть за водку на поминальном столе, которую вы начнёте просто воспринимать как поставленную не вами и не для вас», — заключил священник.
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, прощаются ли забытые грехи.

Тэги: алкоголь, поминальные дни, УПЦ

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