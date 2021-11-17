Поток опиума из Афганистана значительно вырос в этом году

Главное: Агфанистан наращивает производство опиума. Плюс 8% в этом году.

Детали: В 2021-м году в Афганистане значительно, сразу на 8%, выросло производство опиума. Как сообщили в ООН, объемы уже составили 6,8 тысяч тонн.

Информируется, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина.

Отмечается, что сегодня Афганистан снабжает этим наркотиком 80% всех потребителей в мире, а в прошлом году 85% всего опиума было произведено в этой стране.

Подчеркивается также следующее: «Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире».

Эксперты оценивают, что прибыль от производства опиатов в этом году составит 1,8-2,7 миллиарда долларов, а их продажа за пределами страны принесет еще большие деньги.

В тему: Талибы, мафия и наркотики.