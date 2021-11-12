Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцам рассказали, как встретить Новый год не в «красной» зоне

Украинцам рассказали, как встретить Новый год не в «красной» зоне

Агата Кловская
12.11.21 22:18
87
Украинцам рассказали, как встретить Новый год не в «красной» зоне

Главное: Украинцы могут встретить Новый год не в «красной» карантинной зоне. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к «красной» зоне. Об этом сообщает «Радио НВ».

«Скорость выхода каждой области из „красной“ зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в „красной“ зоне», — заявил Кузин.

Сегодня в «красной» зоне карантина находятся 17 областей и Киев. В «красной» зоне запрещается работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, общепита, спортзалов и фитнес-центров, развлекательных заведений, а также проведение мероприятий. Нельзя работать и учебным заведениям, кроме 1-4 классов и детсадов.

Избежать ограничений можно только при условии 100-процентной вакцинации посетителей и работников заведений (организаторов мероприятий).

В тему: Ученые дали прогноз, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине.

Тэги: Новый год, Украина, общество, новости Украины, зоны карантина, карантинные зоны

Комментарии

Статьи

12.11.21 09:20

Голь на выдумка хитра: авиационные ракеты наземного запуска

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Александра Устинова подставила главу ОП Андрея Ермака перед американскими кураторами
12.11.21 11:30

Александра Устинова подставила главу ОП Андрея Ермака перед американскими кураторами

Автор: Vlasti.net

Выбор редакции
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В пункте вакцинации медики запретили фотографировать документ с составом вакцины. Как выяснилось: им было, что скрывать
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.11.21 21:41

Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление об эпидемии ковида
12.11.21 20:42

Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
12.11.21 18:59

Главные новости за 12 ноября 2021 года
12.11.21 18:26

Глава Офиса Зеленского увлекается магией
12.11.21 17:56

Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
12.11.21 17:38

В УПЦ объяснили, может ли исповедь быть недействительной
12.11.21 17:20

Епископ УПЦ рассказал об ошибочном понимании соборности и первенства со стороны Фанара
12.11.21 17:13

В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае
12.11.21 16:50

На Волыни 15 школьников попали в больницу из-за проделок двух 9-классников
12.11.21 16:36

Зеленский опасается, что его жену могут во Львове подстрелить
12.11.21 21:41

Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление об эпидемии ковида
12.11.21 20:42

Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
12.11.21 18:59

Главные новости за 12 ноября 2021 года
12.11.21 18:26

Глава Офиса Зеленского увлекается магией
12.11.21 17:56

Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
12.11.21 16:07

Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии
12.11.21 15:27

В России отреагировали на информацию о возможном вторжении в Украину
12.11.21 13:34

Появилось видео разрушения киевского моста Патона: огромные глыбы падают в реку Днепр
12.11.21 11:11

Шмыгаль обещает, что газа в Украине хватит даже в случае «жесткого» варианта
12.11.21 10:28

В Харькове на месте ДТП с детьми автомобиль сбил патрульного
10.11.21 13:49

В ВОЗ назвали школы движущей силой эпидемии коронавируса. Поэтому якобы нужно вакцинировать детей
09.11.21 15:39

Россия стягивает к украинской границе все больше танков
10.11.21 11:35

Медики объяснили, почему умирают люди, привитые от коронавируса
10.11.21 21:39

Более полусотни пород собак признаны в Украине опасными: полный список
07.11.21 05:37

День холодца: какой праздник отмечается 7 ноября 2021 года
06.11.21 14:10

Зеленский обновил состав СНБО
06.11.21 05:27

День памяти животных, погибших от рук человека: какой праздник отмечается 6 ноября 2021 года
07.11.21 15:17

В Украине могут ввести «ковидную амнистию»
06.11.21 11:30

Отстраненным от работы за отказ от вакцинации больничные оплачивать не будут
09.11.21 18:59

Главные новости за 9 ноября 2021 года
Фото и Видео
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Клятва на верность Гитлеру: возле Рады установили профашистский стенд
Глава Офиса Зеленского увлекается магией
Глава Офиса Зеленского увлекается магией
Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации
В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае
В Одессе начали делать прививки от коронавируса прямо в трамвае
Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии
Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии
Бывший тюремщик «Изоляции» откровенно рассказал о пытках
Бывший тюремщик «Изоляции» откровенно рассказал о пытках
Шмыгаль рассказал о ситуации с углем в Украине
Шмыгаль рассказал о ситуации с углем в Украине
Появилось видео разрушения киевского моста Патона: огромные глыбы падают в реку Днепр
Появилось видео разрушения киевского моста Патона: огромные глыбы падают в реку Днепр
В небе над Санкт-Петербургом взорвался болид
В небе над Санкт-Петербургом взорвался болид
Две сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши
Две сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши
fraza.com
Новости блогосферы
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.