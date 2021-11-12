Украинцам рассказали, как встретить Новый год не в «красной» зоне

Главное: Украинцы могут встретить Новый год не в «красной» карантинной зоне. По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.

Детали: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к «красной» зоне. Об этом сообщает «Радио НВ».

«Скорость выхода каждой области из „красной“ зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов. При соблюдении всех требований надеемся, что есть шансы этот Новый год провести не в „красной“ зоне», — заявил Кузин.

Сегодня в «красной» зоне карантина находятся 17 областей и Киев. В «красной» зоне запрещается работа непродовольственных магазинов, ТРЦ, общепита, спортзалов и фитнес-центров, развлекательных заведений, а также проведение мероприятий. Нельзя работать и учебным заведениям, кроме 1-4 классов и детсадов.

Избежать ограничений можно только при условии 100-процентной вакцинации посетителей и работников заведений (организаторов мероприятий).

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