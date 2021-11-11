УПЦ собирает подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая

В Укрaину идет потепление
Человечество может столкнуться с нехваткой... шприцев
Объявлена заявка сборной Украины на матч против Болгарии
Ляшко назвал одну из самых серьезных проблем для здравоохранения
Задержан подозреваемый в избиении продюсера Николая Журавлева
Более полусотни пород собак признаны в Украине опасными: полный список
Главные новости за 10 ноября 2021 года
«Больше никаких отсрочек»: депутат попросил полицию недопустить проезд евроблях по украинским дорогам
Найден мертвым еще один брат покойного мэра Кривого Рога
В Кабмине рассказали о судьбе веерных отключений в Украине