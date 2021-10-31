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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя шутить с Богом

Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя шутить с Богом

Александра Кудрявцева
31.10.21 17:40
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Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя шутить с Богом
Главное: С Богом нельзя шутить, потому что такая шутка, рано или поздно, превращается в действительность.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».
 
Предстоятель УПЦ рассказал одну историю из своей жизни, когда он еще подвизался в Свято-Троицкой лавре.
 
По словам архипастыря, в те советские времена к обитателям подсылали разных агентов, которые выпрашивали у монахов, как они относятся к власти СССР и Коммунистической партии.
 
 
«Была в монастыре одна такая доносительница - молодая девушка Тамара. Чтобы войти в доверие к обитателям монастыря, а затем доносить на них до КГБ, девушка притворялась бесноватой. А монахи очень жалели людей и помогали им.
 
Мой товарищ пономарил в храме. Пономарь приходил в храм всегда за полчаса до богослужения, чтобы все подготовить. Он занимался в алтаре своей работой и слышит в храме визг страшный. Вышел и видит Тамару, которая перед иконой крутится в каких-то конвульсиях. Монах подошел и говорит: «Я тебя знаю. Что ты притворяешься бесноватой? Я тебя видел на третий день и вчера, ты была здорова». А она еще больше кричит, корчится. Говорит: Тамарка, я сейчас тебя проверю. У меня в алтаре есть икона. Я сейчас эту икону вынесу к тебе. Если ты упадешь перед ней и будешь кричать, то ты бесноватая, если нет, то ты здорова». Пономарь взял поднос, на котором выносили просфоры, накрыл его полотенцем, подходит к девушке и говорит: «Вот эта икона, поцелуй ее». Тамара начала сразу кричать, упала на землю, стала плевать, корчиться. Здесь он и говорит: «Тамарка, теперь я тебя поймал, что ты лгунья. Это не икона праздника, это поднос». Снял полотенце и показал ей», - рассказал Блаженнейший.
 
Но, к сожалению, история на этом не завершилась.
 
Через некоторое время, как заметил Блаженнейший, эта девушка действительно стала одержима. Она уже не падала и не корчилась, но очень страдала. Монахи ее жалели и помогали. «Я верю, что те страдания, которые она претерпела уже в действительности, очистили ее от греха», - добавил владыка.
 
«С Богом нельзя шутить. Мы можем шутить друг с другом. У нас могут быть удачные шутки или неудачные. Но с Богом никакими шутками нельзя шутить. Потому что шутка с Богом, рано или поздно, превращается в действительность», - подчеркнул Митрополит Онуфрий и пожелал каждому Божию защиту от всякого зла.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о жертвенной любви к Богу и ближним.

Тэги: Бог, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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