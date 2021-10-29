Священник УПЦ рассказал, как научиться понимать смысл богослужения

Главное: Регулярное участие в богослужениях и искренняя молитва помогут вникнуть в смысл происходящего на службах в храме.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского, протоиерей Нестор Коломиец рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Многие люди говорят: „Я не понимаю, что происходит на службе, что-то поют, читают, говорят...“. На самом деле ту же реакцию испытывает человек, когда приходит в первый раз на балет: всё выглядит непонятно и не имеет, казалось бы, никакого смысла. Но, если самого дремучего человека водить на балет, то он начнет вникать и в скором времени сделается ценителем», — отметил отец Нестор.

Священник напомнил, что литургия формировалась 2000 лет и вместила в себя лучшие образцы мысли, поэзии и музыки.

Как отметил протоиерей Нестор, если регулярно погружаться в среду молитвы и посещать богослужения, то в скором времени можно начать понимать, что происходит на литургии.

«До конца всё понять — невозможно. Можно бесконечно углубляться в суть литургии, но самые простые слова понятны даже маленькому ребенку. Мы часто слышим во время богослужения „Господи помилуй“, то есть мы просим, чтобы Господь смилостивился над нами и это понятно абсолютно любому человеку», — подчеркнул священник.

По мнению отца Нестора, с опытом церковной жизни человек постепенно вникает в смысл богослужения.

«Легко искать оправдания, если ты не ходишь в церковь, но если ты начинаешь ходить, то в очень короткое время литургия и любое богослужение становятся понятными и интересными, если мы во время службы не думаем о земных вещах, а погружаемся в пучину молитвы и пребываем в этом состоянии несколько часов», — подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

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