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Новости > Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу помогает преодолеть скорби

Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу помогает преодолеть скорби

Александра Кудрявцева
28.10.21 17:02
167
Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу помогает преодолеть скорби

Главное: Важно довериться Богу в скорбях и проблемах, Он всегда открывает Себя ищущим Его.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине» об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы — малые дети, и наше дело доверять Отцу Небесному. Доверять во всем, что с нами происходит. Доверять Его благому Промыслу о нас. Верить в то, что мы не оставлены и не забыты. Ведь часто то, что с нами случается, — кажущиеся катастрофы, — возможно, являются наименьшим из того, что могло бы случиться», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, почему люди часто вспоминают о Господе исключительно в тяжелые периоды жизни.

«Здоровая и сытая жизнь исключает потребность в Боге. Только когда некуда больше обратиться, когда мы ищем защиты от навалившегося на нас, мы уподобляемся ребенку, который отчаянно оглядывается по сторонам вокруг себя в поисках родителей. В поисках той скалы, за которую он может спрятаться», — сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что Господь всегда рядом и заботится о каждом.

«Бог никогда не подаст нам змею или камень. Но поскольку речь идет о нашей вечной участи, а не земной, поэтому и ответы мы можем увидеть в перспективе, возможно, не в этой жизни, не здесь, не на земле. Но как правило, тот, кто задает вопрос и ищет ответ, всегда может усмотреть его через обстоятельства, ближних. Кто хочет увидеть Бога, тот найдет Его в травинке или в капле утренней росы. Бог Себя всегда открывает ищущим Его, никогда не прячется, но и не навязывает Себя», — заключил архиерей.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, что поможет понять смысл богослужения.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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