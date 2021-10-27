На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

Главное: На Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкви построит новый храм вместо захваченного активистами На Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкви построит новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ

Владыка поблагодарил верующих за сплоченность, сохранение веры и религиозной общины. «Я уже сегодня вижу, что вам содействует сам Господь, храм будет хорошим, я верю в это. Стройте, сажайте цветы, радуйтесь!» – сказал архиерей.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Григорий Стадник, церковь будет построена возле дома, в котором устроен временный храм. «Земельный участок достаточно большой, 50 соток. Однако всего на 25 соток нам разрешили изготовить документы под застройку, нам этого хватит», – отметил настоятель.

Строительные работы, по словам священника, начнутся 28 октября.

Как сообщалось ранее, межконфессиональное противостояние в селе Птича Дубенского района началось в ноябре 2014 года. Успенский храм несколько раз подвергался попыткам насильственного захвата со стороны представителей УПЦ КП и активистов «Правого сектора», в конце концов храм был закрыт до судового решения вопроса.

Община УПЦ несколько раз доказывала в суде право собственности на храм, однако церковь и приходской дом находились под арестом. 2 апреля 2018 года, по ходатайству Успенского прихода Ровенской епархии УПЦ , Дубенский районный суд отменил временно наложенный арест на храм села Птича. Вечером того же дня произошел захват церкви активистами УПЦ КП. Храм был вновь опечатан. В феврале 2019 года община подала жалобу в ЕСПЧ. 14 марта ЕСПЧ открыл производство по делу. 4 апреля 2019 года рейдеры срезали дверные замки, после чего служители раскольнической ПЦУ провели в Успенском храме «молебен».

Религиозная община УПЦ села Птича, как и ряд других приходов в области, была вычеркнута из Единого государственного реестра. Единственной легитимной в селе объявлена новосозданная религиозная община ПЦУ

Помещение под временный храм верующие УПЦ приобрели в 2020 году за деньги благодетеля.