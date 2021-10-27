В НАН Украины дали тревожный прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом

Главное: Уже через неделю в Украине могут выявлять по 30 тысяч новых случаев коронавируса в день. Такой прогноз дали ученые НАН Украины.

Детали: В Украине через неделю может быть до 30 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствует прогноз Национальной академии наук, опубликованный в среду, 27 октября.

В частности, среднее количество новых выявленных случаев в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, тогда как среднее количество летальных случаев составляет 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Прогнозные вычисления показывают, что среднее количество новых случаев будет равно:

— 22960 (SEIR_U), 24625 (Prophet) в течение недели 27 октября — 2 ноября 2021 года;

— 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet) — в течение недели 3-9 ноября 2021 года.

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