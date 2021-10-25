Епископ УПЦ рассказал о христианском отношении к смерти

Главное: Действие смерти прекратится тогда, когда будет Второе пришествие Христа и воскресение всех умерших.

«Человек смертен. Каждый знает это с самого начала жизни. По учению Церкви, совершенный прародителями нашими Адамом и Евой грех, привел к смертности их и всех их потомков. Преподобный Максим Исповедник поясняет: «через одного человека, добровольно отвратившего свое произволение от блага, естество всех людей изменилось из нетления в тление». А это тление, в конечном итоге, приводит к смерти как распаду. Преподобный Иоанн Дамаскин определяет смерть как «отделение души от тела»», — сказал епископ Сильвестр.

Владыка напомнил, что все рождаются с природой смертной, а смерть, по святоотеческому определению, есть разлучение души и тела.

«Но давайте вспомним, что есть связи между людьми такой же, или практически такой же, силы и крепости как связь между душой и телом. Родители и дети, муж и жена, о которых Писание даже говорит, что «и будут одна плоть» (Быт. 2:24). Это не просто родственные или социальные связи — это одно из крепчайших оснований нашей жизни. Часто сами себя определяем через эти связи: сын такой-то, дочь такого-то, его брат или сестра. Как привычны такие указания, что даже не задумываемся, что это связи, позволяющие реализоваться в любви, послушании, заботе. И вот когда такая связь разрывается — мы как бы сами умираем. Потому так тяжело переживать смерть родных и близких, даже тогда, когда они бывают уже очень пожилыми. В смерти родного нам человека уже притаилась наша собственная смерть», — пояснил ректор КДАиС.

Епископ Сильвестр добавил, что по словам святителя Иоанна Златоуста, действие смерти прекратится тогда, когда будет Второе пришествие Христа и воскресение всех умерших.

«Смерть до Воскресения Христа — это только печаль, только ужас. Но после Его Славного Воскресения смерть утрачивает свою силу и, хотя она далее разлучает душу и тело и нас друг с другом, однако она уже не в силах разлучить с Богом», — пояснил он.

В завершении ректор КДАиС напомнил, что умершие со Христом — живее тех, кто еще остался на земле в теле, а без Христа душа их в агонии смерти духовной. «Мы же, православные христиане, поминаем умерших как живых, ибо помним слова апостольские «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим. 6:8)», — заключил епископ Сильвестр.