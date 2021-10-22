В НАТО утвердили новый план обороны Альянса

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об утверждении нового плана обороны Альянса. По его словам, план поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО утвердило план обороны Альянса. Об этом шла речь на пресс-конференции Столтенберга.

По его словам, министры обороны НАТО также согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования.

«Сегодня министры утвердили новый план для обороны нашего союза во время конфликтов и кризисов, чтобы у нас в нужное время и в нужном месте были нужные силы», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

План поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз. Министры также обсудили реакцию НАТО на новые ракетные системы России.

«Мы не будем повторять дестабилизационное поведение России и мы также не намерены размещать новые ракетные системы в Европе. Мы имплементируем геополитически и военно сбалансированные меры, чтобы дать ответ на эти угрозы», — добавил генсек НАТО.

В тему: Путин встревожился из-за открытия дверей НАТО для Украины.