Стало известно, когда в Киеве отключат фонтаны

Главное: В Киеве отключают фонтаны. Сезон завершится в конце недели.

Детали: В воскресенье, 3 октября, в Киеве отключат фонтаны. В мэрии сообщили, что сезон их работы завершится.

Информируется: «Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала работали для киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. С 4 октября специалисты специализированного водохозяйственного коммунального предприятия Киевводфонд начнут подготовку фонтанов к зиме».

Уточняется, что подготовка фонтанов к зиме имеет несколько этапов, которые являются обязательными для надежной работы оборудования в следующих сезонах. Для демонтажа двенадцати гейзерных фонтанов в акватории Русановского канала будут привлечены дайверы и водоплавающая техника.

Напоминается, что это отключат такие фонтаны: на Майдане Независимости – Большой и комплекс шести фонтанов Малые (четная сторона ул. Крещатик), фонтаны Водяной шар, Каскадный и Основатели Киева (нечетная сторона ул. Крещатик), а также фонтан Крещатик на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121 и уникального комплекса в акватории Русановского канала».

В КГГА говорят, что очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала, а к следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях.

Отмечается также: «В последнюю неделю работы фонтаны будут встречать гостей ежедневно с 12:00 до 23:00, свето-музыкальное шоу радовать с 19-00 до 23-00».

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