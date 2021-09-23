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Новости > В Чернигове верующие УПЦ отпраздновали 125-летие канонизации святителя Феодосия Черниговского

В Чернигове верующие УПЦ отпраздновали 125-летие канонизации святителя Феодосия Черниговского

Александра Кудрявцева
23.09.21 14:50
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В Чернигове верующие УПЦ отпраздновали 125-летие канонизации святителя Феодосия Черниговского

Главное: В Чернигове верующие Украинской Православной Церкви почтили 125-летия прославления святителя Феодосия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, торжества возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

В Свято-Троицком кафедральном соборе, где покоятся мощи святителя Феодосия была совершена Божественная литургия.

Митрополиту Сергию сослужили митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Никодим, духовенство собора, епархии и гости в священном сане.

После чтения Евангелия владыка Сергий обратился к пастве со словом проповеди.

Завершив Литургию, священнослужители и верующие совершили крестный ход вокруг кафедрального собора и молебен перед мощами святителя Феодосия Черниговского.

**

Святитель Феодосий родился в 30-х годах XVII века в благочестивой дворянской семье. Учился в Киевской Братской школе, где решил посвятить себя Богу. Был архидиаконом Киево-Софийского собора, иеромонахом Крупицкого Батуринского монастыря.

Позже, как свидетельствует Черниговская летопись, был игуменом Корсунского монастыря. А в 1664 году святой Феодосий был назначен игуменом Киевского Выдубицкого монастыря.

Святителя Феодосия знали как человека высокодуховного и ответственного, и, спустя время, его назначили управляющим делами Киевской митрополии. Позже он стал архимандритом Свято-Успенского Елецкого мужского монастыря.

Святой Феодосий был Черниговским архиепископом с 1692 года до своей смерти в 1696 году.

В свое время Феодосий Черниговский был духовником Ивана Мазепы, до его смерти гетман жил благочестиво и проявил себя с лучшей стороны: построил много храмов, был ктитором монастырей.

Умер святитель Феодосий Черниговский в 1696 году. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова. Общецерковное прославление состоялось спустя 200 лет — 9 (22) сентября 1896 года.

Во время канонизации святитель Феодосий явился преподобному Алексию Голосеевскому, которого пригласили на прославление как специалиста по мощам, и попросил его молиться о своих родителях — Никите и Марии. До этого их имена были неизвестны. Спустя несколько лет достоверность явления подтвердилась — обнаружили памятник в монастыре, где был игуменом святой Феодосий.

Уже в наше время, после Чернобыльской трагедии в 1986 году, город Чернигов очень сильно пострадал. По молитвам святителю Феодосию Черниговскому многие люди тогда обретали исцеление. С тех пор святитель Феодосий Черниговский является покровителем чернобыльцев.

В тему: Хор Киевских духовных школ УПЦ занял І место на международном фестивале в Польше.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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