В УПЦ расскажут, как помочь больным алкоголизмом и наркоманией

Главное: В Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви приглашает на встречи «Алкоголизм и наркомания. Чем могут помочь близкие».

Как отметили организаторы, встречи предназначены для тех, кто выбился из сил из-за зависимости близкого человека, и для интересующихся данной темой.

Мероприятия будут проходить по воскресеньям в 16.00 и по вторникам в 18.00 в октябре, ноябре и декабре по адресу: метро Лыбедская, Железнодорожное шоссе, 3. Центр гуманитарной и социальной помощи УПЦ (2 этаж), возле храма Всех Святых.

Вход на встречи свободный.