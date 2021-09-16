Умер митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей

Главное: Преставился ко Господу митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

Детали: Архиерей почил 15 сентября на 69-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Митрополит Варфоломей (Ващук) родился 1 марта 1953 года в селе Городно Любомльского района Волынской области.

В 1975 году поступил в Одесскую духовную семинарию, в 1979-м - в Московскую духовную академию, которую окончил в 1983 году со степенью кандидата богословия.

16 октября 1983 года рукоположен в сан диакона, 18 октября - в сан пресвитера, с 25 октября служил настоятелем Преображенского храма в селе Старая Выжевка Волынской области.

С 10 марта 1989 года - секретарь Волынско-Ровенского епархиального управления, клирик Троицкого кафедрального собора Луцка.

В 1989 году возведен в сан протоиерея. С 30 августа 1989 года - настоятель Троицкого собора Луцка.

22 декабря 1989 года пострижен в монашество с именем Варфоломей в честь святого апостола Варфоломея. 18 января 1990 года возведен в сан архимандрита.

Хиротонисан во епископа Волынского и Ровенского 24 февраля 1990 года во Владимирском соборе Киева. 10 апреля в связи с образованием отдельной Ровенской епархии назначен управляющим Волынской епархией. С 16 октября - ректор Волынской духовной семинарии.

C 25 августа 1992 года - управляющий Николаевской епархией, с 23 июня 1993-го - Сумской епархией, с 27 июля 1995 года - Ровенской епархией.

23 ноября 1995 года возведен в сан архиепископа, 28 августа 2014-го - в сан митрополита.

Владыка Варфоломей нес епископское служение более 30 лет, из них 26 - на Ровенской кафедре.

Усилиями архиерея на Волыни были открыты десятки новых храмов. Благодаря его ходатайству в октябре 1990 года состоялось открытие в Луцке духовного училища, которое через год получило статус семинарии.

Особое внимание он уделял расцвету монашества. За время его управления в Ровенской епархии было открыто и возрождено 16 монастырей и монашеских скитов.

Владыка Варфоломей горячо любил свою паству и Родину. За усердное служение Украинской Православной Церкви он был неоднократно отмечен церковными орденами, за многолетний вклад в развитие духовности и мира в украинском обществе - светскими наградами.

Последние годы владыка Варфоломей мужественно переносил тяжелое испытание, связанное с болезнью. Однако, несмотря на физические немощи, он стремился ревностно совершать свое архипастырское служение молитвой и проповедью охраняя вверенную ему паству от церковных расколов и других греховных искушений. Его уход в вечность осуществился в мире со всеми после совершения Таинства Соборования и принятия Святых Христовых Таин.

В тему: На Закарпатье верующие УПЦ пройдут 40 км к мощам преподобного Иова Угольского.