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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые придумали неожиданный способ застройки Марса

Ученые придумали неожиданный способ застройки Марса

Александр Панько
14.09.21 17:46
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Ученые придумали неожиданный способ застройки Марса

Главное: Исследователи из Великобритании разработали композит для строительства в условиях космоса. В его производстве которого используются моча и белки из крови космонавтов.

Детали: Исследователи из Манчестерского университета доказали, что в качестве вяжущего вещества для композита из остаточного грунта на поверхности планеты или спутника можно использовать содержащийся в крови космонавтов человеческий сывороточный альбумин. Как сообщает Lenta.ru, этот белок денатурирует, в результате чего формируются так называемые β-складчатые слои, удерживающие материал — аналогичный процесс используется в паучьей паутине.

В итоге предел прочности на сжатие материала, получившего название AstroCrete, составил 25 мегапаскалей, что сравнимо с показателем бетона. А включение в состав материала мочевины, которую предполагается добывать из мочи, пота и слез космонавтов, позволит увеличить этот предел почти до 40 мегапаскалей.

По расчетам исследователей, каждый космонавт сможет производить 2,5 килограмма композита в месяц, а экспедиция из шести человек за два года пребывания на Марсе сможет произвести 500 килограммов.

Справка: Доставка ресурсов для будущих пилотируемых экспедиций на объекты Солнечной системы чрезвычайно дорогостояща — так, подсчитано, что транспортировка на Марс одного кирпича будет стоить $2 млн. Поэтому ученым предлагается решить задачу разработки новых технологий для использования ресурсов in situ — на месте.

В тему: В октябре 2020 года итальянские ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов. Они находятся на глубине около 1,5 километров под поверхностью планеты и повышают вероятность существования жизни на ней.

13 октября космические агентства 8 государств договорились об общих принципах исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса. Соглашение «Артемида» подписали США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. При этом они допустили возможность расширения этого списка.

Спустя несколько дней американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил, что колонизация Марса должна начаться с северных районов планеты. По его мнению, там есть лед, который поможет в получении кислорода и энергии.

Тэги: космос, наука, кровь, строительство, моча, колонизация, технологии, бетон

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